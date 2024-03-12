بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين اتحاد جدة والهلال

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والهلال، التي تقام بين الفريقين السعوديين حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

يشارك أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل الاتحاد، حيث يقود خط الدفاع رفقة فليبي لويز، بجانب مدالله العليان وفواز الصقور.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، وكانت أبرزها كرة البرازيلي رومارينيو لاعب العميد، التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17.

وكان الهلال، حقق فوزًا على اتحاد جدة بملعبه بثنائية دون رد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ودخل اتحاد جدة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: مدالله العليان، فليبي لويز، أحمد حجازي، فواز الصقور

خط الوسط: فيصل الغامدي، فابينيو، أحمد الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرازق حمد الله، مروان الصحفي.

أما الهلال، يخوض اللقاء بالتشكيل الأساسي المكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سافيتش

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفييرا.