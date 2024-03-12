موقف حجازي.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، حيث يقود خط الدفاع رفقة فليبي لويز، بجانب مدالله العليان وفواز الصقور.

ويبدأ البرازيلي رومارينيو أساسيًا بجانب المغربي عبدالرزاق حمدالله، على أن يغيب الفرنسي كريم بنزيما.

وكان الهلال، حقق فوزًا على اتحاد جدة بملعبه بثنائية دون رد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: مدالله العليان، فليبي لويز، أحمد حجازي، فواز الصقور

خط الوسط: فيصل الغامدي، فابينيو، أحمد الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرازق حمد الله، مروان الصحفي.