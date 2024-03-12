دوري أبطال آسيا.. الهلال بقوته الهجومية أمام اتحاد جدة

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

يحل فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره اتحاد جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزعيم، المباراة بقوته الهجومية، حيث يقود الهجوم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش رفقة سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

وكان الهلال، حقق فوزًا على اتحاد جدة بملعبه بثنائية دون رد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سافيتش

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفييرا.