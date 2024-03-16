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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسحق دارمشتات بخماسية ويُقلص الفارق مع المتصدر

بايرن ميونخ ودارمشتات
بايرن ميونخ ودارمشتات
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حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرا على مضيفه دارمشتات، بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للنجم جمال موسيالا الذي سجل هدفين، بينما أحرز هاري كين، سيرجي جنابري، وماتياس تيل، الأهداف الثلاثة الأخرى.

وعلى الرغم من تقدم دارمشتات في النتيجة، إلا أن بايرن ميونخ تمكن من قلب الطاولة وتحقيق فوز كبير.

وتعرض هاري كين للإصابة في الكاحل خلال المباراة، ليغادر الملعب ويحل مكانه تشوبو موتينج.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 60 نقطة، ليقلص الفارق مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة إلى 7 نقاط، وفي المقابل، تجمد رصيد دارمشتات عند 13 نقطة في المركز الأخير.
 

بايرن ميونخ دارمشتات الدوري الألماني