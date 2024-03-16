الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام دارمشتات

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة دارمشتات اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد دارمشتات على ملعب "ميرك ستاديون آم بولينفالتور".

ويغيب عن تشكيل بايرن ميونخ ضد دارمشتات، لوكاس هيرنانديز للإصابة، فيما يقود هاري كين خط الهجوم رفقة ليروي ساني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتيس دي ليخت، إيريك داير، رافائيل جوريرو.

خط الوسط: اليكسندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، توماس مولر، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، ليروي ساني.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، متخلفا بفارق 10 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن، فيما يتذيل دارمشتات الترتيب برصيد 13 نقطة.