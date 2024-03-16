محتالون انتحلوا شخصيات أثرياء لجمع ملايين الدولارات عبر منصة “فيسبوك”

تعرض عدد من المستثمرين الأمريكيين لعمليات احتيال عبر انتحال شخصياتهم وتقديم نصائح لمستثمرين آخرين من خلال إعلانات مزيفة، نهبت منهم ملايين الدولارات، وذلك عبر منصة “فيسبوك”.

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد انتحل محتالون صفة مدير صندوق التحوط وعملاق التمويل الملياردير بيل أكمان على فيسبوك، وراحوا يجذبون المستثمرين التعساء إلى عمليات احتيال في سوق الأوراق المالية، متظاهرين بأنهم أكمان، فيما كان الأخير عاجزًا عن إيقافهم، وعثرت شركة "بيرشينج سكوير" التابعة لشركة أكمان على أكثر من 90 إعلانًا مختلفًا ينتحل شخصيته.

وتجذب الإعلانات الضحايا للانضمام إلى مجموعات واتساب للحصول على نصائح حول الأسهم من شركاء مفترضين للمستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة.

بدورها أصدرت هيئة تنظيم صناعة الأوراق المالية تحذيرا في 11 يناير بأنها "شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة في شكاوى المستثمرين نتيجة للتوصيات التي قدمتها "المجموعات الاستثمارية" الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

فيما قالت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تراقب الممارسات التجارية الخادعة في الولايات المتحدة، إن خسائر عمليات الاحتيال المبلغ عنها تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023 لتصل إلى 2.7 مليار دولار.

وقالت شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، في سبتمبر 2021، إن لديها 40 ألف شخص، بما في ذلك متعاقدون خارجيون، يعملون في قضايا السلامة والأمن، وأن فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لحظر الحسابات المزيفة.

لكن بعض الخبراء يقولون إن مثل هذه الجهود تراجعت منذ ذلك الحين وسط عدة جولات من تخفيض الوظائف في شركة ميتا.