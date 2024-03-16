ضمن مبادرة حياة كريمة.. إجراء 250 عملية جراحية لمرضى العيون بالغربية

أجرت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، أكثر من 250 عملية عيون للمرضى الذين تم فحصهم بالقافلة المجانية التى نظمتها المؤسسة بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بالغربية فى الأول من مارس الجاري، دعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال أحمد إبراهيم ، مدير المركز الإعلامي للمؤسسة، أن جميع الخدمات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الذي يسعى جاهدا لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال جهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1270 حالة وتبين من خلال الفحوصات أن أكثر من 380 مواطنا فى حاجة لإجراء عمليات "مياه بيضاء" وغيرها من العمليات التى تؤثر على سلامة العين و 250 نظارة طبية.

كما تم إجراء 60 عملية في مجال طب وجراحات العيون للمرضى بمحافظة الغربية وأيضا 3 عمليات قلب مفتوح و مساعدات موسمية بطاطين ولحوم ومواد غذائية وأيضا مساعدات زواج للفتيات المقبلات على الزواج وكذلك أجهزة تعويضية لأصحاب الهمم وسداد ديون بعض الغارمين ومساعدات شهريا بإجمالي مبلغ يقدر بأكثر من مليون جنيه.