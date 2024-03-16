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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يطلب حضور "السعة الكاملة" من الجمهور في مباراة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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يستعد مسئولو مجلس إدارة النادي الأهلي للتحرك مبكرا ومخاطبة الجهات الأمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة الفريق الأول أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا التنزاني يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة، علما بأن مباراة الذهاب ستكون في تنزانيا يوم 29 من الشهر الجاري.

وبدأ مجلس إدارة الأهلي التحرك مبكرا من أجل حضور أكبر عدد من الجمهور في مباراة الإياب ضد سيمبا بالقاهرة لدعم الفريق في حملة الدفاع عن اللقب.

ويجهز مسئولو الأهلي خطابا رسميا للجهات الأمنية لطلب حضور السعة الكاملة من الجمهور في استاد القاهرة الدولي خلال مباراة الغياب أمام سيمبا في ظل أهمية المواجهة والمعاملة بالمثل حيث يحضر جمهور الفريق التنزاني بأعداد كبيرة جدا. 

وجاء تحرك الأهلي بعدما طلب السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق من إدارة النادي ضرورة حضور أكبر عدد من الجمهور، خاصة أن “كولر” ابدى في وقت سابق انزعاجه من حضور عدد قليل من جماهير الأهلي الضعيف في مباريات الفريق الأخيرة.

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