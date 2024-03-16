موسكو: واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية للتأثير على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن واشنطن قامت بإعداد حزمة من المعلومات المضللة لنشرها قبل وخلال الانتخابات الرئاسية الروسية، في محاولة للتأثير على سير الانتخابات.

وأضافت زاخاروفا أن واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية للتأثير على سير التصويت في الانتخابات الرئاسية بروسيا.

وفي تصريح سابق، أعلن سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، جينادي أسكالدوفيتش، أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الروسية غير متاح خارج البلاد نظراً لتهديدات أمن السيبراني.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم أمس، ومن المقرر أن تستمر حتى السابع عشر من مارس الحالي.

ويتنافس أربعة مرشحين في الانتخابات، وهم: الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وليونيد سلوتسكي كمرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، ونيكولاي خاريتونوف كمرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديسلاف دافانكوف كمرشح عن "حزب الناس الجدد".

