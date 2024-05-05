انتشار مكثف من قوات الداخلية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استعداداتها لتأمين الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد من خلال خطة معدة مسبقًا تشمل جميع محافظات الجمهورية والأماكن الحيوية.

وكان قد اجتمع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاعتماد خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويُبرز الوجه الحضارى للبلاد .

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات تنفيذاً للخطط الأمنية التي اعتمدتها وزارة الداخلية.

ورفعت كافة قطاعات الوزارة درجة الاستعداد القصوى وبدأت في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

وواصلت الاجهزة الامنية وفقا لتعليمات وزير الداخلية اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وتكثيف الحملات المرورية بكافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

كما واصلت اجهزة الوزارة جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة .

وشكلت الإدارة العامة لمباحث التموين، العديد من اللجان ومجموعات العمل لتأمين نقل السلع للمحافظات قبل وخلال أيام أعياد شم النسيم إضافة إلى المرور على المخابز ومنافذ توزيع الخبز والأسواق للتأكد من طرح منتجات وسلع جيدة وعدم التلاعب فى المواصفات ومنع تداول السلع الفاسدة خلال احتفالات أعياد شم النسيم، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة مطابقة للمواصفات القياسية خاصة الأسماك المملحة، التى يزداد عليها الطلب خلال الفترة الحالية.