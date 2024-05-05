ارتفاع نسب الفقر لـ 58٪.. معاناة إنسانية متفاقمة يواجهها سكان قطاع غزة

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "ارتفاع نسب الفقر في القطاع لـ 58٪... معاناة إنسانية متفاقمة يواجهها سكان قطاع غزة".

حرب سلبت أهلها كل شيء أرواحهم أمانهم ومدنهم، فكانت النتيجة دمارا كاملا لحياة مواطنين أذاقهم الاحتلال مر الأيام، الفقر والجوع كان عاملين أساسيين في تلك المعركة التي أقحمت تل أبيب قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين بهما بعدما عجزت عن تحقيق أهدافها العسكرية فلم تر سوى الخراب حل يروي عطشها المستمر للخراب الذي أرادت أن يحل أينما حلت هي.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية بلغت نحو 58% بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة بلغت 26.9 % بخسائر إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار عما كانت عليه في 2023 الأمر الذي سيدفع نحو مليون و740 ألف شخص إلى الفقر.