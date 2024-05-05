ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد الاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة وإتخاذه مقرها مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين "شهادات دراسية عليا" فى العديد من المجالات العلمية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لإستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه ، وبحوزته (عقود إتفاق دراسية - شهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات – مطبوعات دعائية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .