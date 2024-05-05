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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشوط الأول.. إنبي يتعادل بهدف أمام البنك الأهلي

البنك الاهلي
البنك الاهلي
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انتهى الشوط الأول بين البنك الأهلي وإنبي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

أحرز هدف البنك الأهلي ياو أنور في الدقيقة 26 وتعادل لإنبي أحمد اوفا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع واحرز نفس اللاعب هدفاً  في الدقيقة 44 تم الغائه من حكم اللقاء بداعي التسلل 

وجاء تشكيل البنك الاهلي على النحو التالى :

حراسة المرمى :حسن شاهين 

خط الدفاع :ايمن اشرف، محمود الجزار، يعقوبو، بسيونى 

خط الوسط سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى، ابراهيم حسن 

خط الهجوم كريم بامبو، ياو انور 

بينما لعب  إنبي بتشكيل مكون من:

بودي سمير واحمد كالوشا واحمد صبيحة ومحمد حامد وعلى فوزى 

ومصطفي دويدار ومودي ناصر وأحمد يوسف ومصطفي شكشك ومحمد حمدي وأحمد اوفا

كريم بامبو البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلي أحمد أوفا