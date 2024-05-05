عضو "فتح": نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء حرب غزة

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الهدف الإسرائيلي لم يتغير منذ بداية العدوان، وهو تصفية قطاع غزة من سكانه، مشيرًا أن مسألة التهجير القسري توعت لها الدولة المصرية وكشفتها للعلن.

وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لتقسيم فلسطين، مؤكدًا أن أهداف إسرائيل من الحرب على غزة لم يحقق منها شيء، فهو يريد إنهاء فكرة حل الدولتين.

ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن بنيامين نتنياهو يعمل من أجل إطالة الحرب، فهو لا يتحدث عن أي حلول سياسية، فالهدف الجوهري واضح للعالم أجمع.