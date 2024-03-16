بالصور.. 700 وجبة إفطار يوميًا على المارة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، توزيع 700 وجبة إفطار صائم يوميًا على المار وعابري السبيل بمراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح مساء الجمعة، إن المحافظة دشنت حملة " إفطار صائم" بالتعاون بين جمعية مصر الخير والجمعية الشرعية والتي تستهدف إعداد ٥٠٠ وجبة غذائية متكاملة يوميًا للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والوافدين، مُثمنًا جهود التعاون الصادقة مع مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وتوفير المعيشة اللائقة لهم.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه يجري تجهيز الوجبات يوميًا حيث يتم توزيع ٢٥٠ وجبة للأسر الأولى بالرعاية بمنازلهم، و٢٥٠ وجبة يتم تقديمها في خيمة رمضانية بحديقة السلام تستهدف الأسر والطلاب الوافدين.

من جانبه أكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب يتولى توزيع 200 وجبة إفطار صائم يوميا من خلال فرق الشباب بالحزب في مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار الدور المجتمعي للحزب بالإضافة لتوزيع 100 وجبة سحور يوميا على الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

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