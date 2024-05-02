تشكيل هجومي متوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

تتجه أنظار عشاق الدورى المصرى، فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب استاد لقاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الزمالك الذى يستضيف نظيره البنك الأهلى، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مساقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - سامسون أكينولا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة، حصدها من 13 جولة خاضها فى المسابقة حتى الآن، حقق الفوز 6 مبارايات وتعادل فى 3 مواجهات ، وتعرض للهزيمة فى 4، وتم تأجيل 6 جولات بسبب المشاركات الدولية.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ 15، برصيد 18 نقطة، وذلك من خلال 19 جولة خاضها، حقق الفوز فى 5 منها، وتعادل فى 3، وخسر فى 11 مباراة.

ويغيب قائد الكتيبة البيضاء محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية قبل لقاء دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما تغيب بعض الأسماء عن الزمالك فى مواجهة اليوم يأتى على رأسها التونسي سيف الدين الجزيري لتراكم البطاقات بجانب الحارس محمد صبحي للإصابة.

وتتدخل الكتيبة البضاء اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما تغلب في غانا على دريمز بثلاثية نظيفه، أهلته لنهائى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة صحوته في مسابقة الدوري وتكرار الفوز، بعد فاز عليه فى الدور الأول بهدفين لهدف.