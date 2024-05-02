أفريقيا المركز الجديد للتطرف العالمي

انتقل مركز الإرهاب من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الوسطى، والتى تمثل الآن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر الإرهاب العالمى ٢٠٢٤ الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP).

وذكر التقرير الحديد أنه فى حين انخفض عدد الهجمات الإرهابية على مستوى العالم بنسبة ٢٢٪ العام الماضى إلى ٣٣٥٠، ارتفعت الوفيات بنسبة ٢٢٪ لتصل إلى ٨٣٥٢، وهو أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٧.

وتحتل بوركينا فاسو الآن المرتبة الأولى فى مؤشر الإرهاب العالمى (GTI). فى السنوات الـ١٣ التى يغطيها مؤشر GTI، هذه هى المرة الأولى التى يتصدر فيها بلد آخر غير أفغانستان أو العراق المؤشر: فقد قُتل ما يقرب من ٢٠٠٠ شخص فى هجمات إرهابية فى بوركينا فاسو فى ٢٥٨ حادثًا العام الماضي، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع إجمالى وفيات الإرهابيين على مستوى العالم.

إن تأثير الإرهاب فى بوركينا فاسو يتزايد كل عام منذ عام ٢٠١٤، مع تصاعد الإرهاب أيضًا فى جارتيها مالى والنيجر. وفى بوركينا فاسو فى عام ٢٠٢٣، ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة ٦٨٪، على الرغم من انخفاض الهجمات بنسبة ١٧٪.

وعلى المستوى الإقليمي، وجد التقرير أن تأثير الإرهاب أعلى بكثير فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا مقارنة بأى منطقة أخرى فى العالم. وشكلت هذه المناطق الثلاث ٩٤٪ من الوفيات الناجمة عن الإرهاب فى عام ٢٠٢٣، وكانت منطقة جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا وحدها تمثل أقل بقليل من ٥٩٪ من جميع الوفيات.

لقد انتقل مركز الإرهاب الآن بشكل قاطع من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الوسطى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كان هناك ما يقل قليلًا عن أربعة آلاف حالة وفاة بسبب الإرهاب فى منطقة الساحل فى عام ٢٠٢٣، أو ٤٧٪ من الإجمالي. ووجد برنامج التعليم الدولى أن الزيادة فى الإرهاب فى منطقة الساحل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية كانت دراماتيكية، حيث ارتفع عدد الوفيات بنسبة ٢٨٪، وارتفعت الحوادث بنسبة ١٢٪ خلال هذه الفترة.

وتشهد بوركينا فاسو ومالى والنيجر معظم الوفيات الناجمة عن الإرهاب فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث مستقبلًا غامضًا، بعد أن عانت من الانقلابات، وضعف الحكم، والعلاقات الهشة مع الدول المجاورة، وهو ما تجسد فى انسحابها مؤخرًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وهناك بعض الدلائل على أن النشاط الإرهابى فى منطقة الساحل بدأ ينتشر إلى البلدان المجاورة، حيث سجلت كل من بنين وتوجو أكثر من ٤٠ حالة وفاة بسبب الإرهاب لأول مرة فى العام الماضي.

وفى منطقة الساحل على وجه الخصوص، هناك علاقة قوية بين الجريمة المنظمة والإرهاب. "مع قيام الجماعات الإرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بتوسيع سيطرتها الإقليمية فى المنطقة، حدثت زيادة فى عمليات الاختطاف وطلب الفدية والهجمات على عمليات تعدين الذهب. تدمج الجماعات الإرهابية العمليات الإجرامية المنظمة من خلال اختيار الاقتصادات غير المشروعة، وفرض الضرائب على المؤسسات القانونية الإجرامية وغير المنظمة، وتوفير الأمن للجماعات الإجرامية ونقل البضائع غير المشروعة.

وجد أحدث تقرير لبرنامج التعليم الفردى أن متوسط درجة مؤشر الإرهاب العالمى تدهورت بشكل طفيف فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى عام ٢٠٢٣ – من بين ٢٨ دولة سجلت تدهورًا عالميًا بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، كانت عشر دول فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وخمس من الدول العشر الأكثر تضررًا. المتأثرة بالإرهاب فى عام ٢٠٢٣ تقع فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومع ذلك، سجلت ١٥ دولة تحسينات فى درجاتها. وفى المجمل، حصلت ٢٢ دولة فى المنطقة على درجة صفر فى مؤشر GTI، مما يعنى أنها لم تسجل أى حادث إرهابى فى السنوات الخمس الماضية.

وانخفضت الهجمات الإرهابية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ١٢٠٥ فى عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ١٣٦٨ فى عام ٢٠٢٢، أى بانخفاض قدره ١٢٪. وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات، ارتفع عدد الوفيات بنسبة ٢١٪ ليصل إلى ٤٩١٦ فى عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٠٦٦ فى العام السابق، مما يشير إلى زيادة فى فتك الهجمات فى جميع أنحاء المنطقة.

وشهدت بوركينا فاسو والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا أكبر زيادة فى عدد الأشخاص الذين قتلوا فى الهجمات الإرهابية.

سجلت أنجولا أسوأ تدهور فى درجة GTI فى المنطقة خلال العام الماضي، بعد أن شهدت أول هجوم فى البلاد منذ عام ٢٠١٨ وأول حالة وفاة مرتبطة بالإرهاب منذ عام ٢٠١٠. قُتل ثلاثة جنود ومدنيان برازيليان فى هجوم مسلح على مركبة عسكرية فى مايو ٢٠٢٣. أعلنت جبهة تحرير جيب كابيندا مسئوليتها عن الهجوم.

وشهدت أوغندا ثانى أكبر تدهور فى درجة GTI فى المنطقة فى عام ٢٠٢٣، بعد أن لم تسجل أى هجمات أو وفيات فى العام السابق. وشهدت البلاد تجدد الإرهاب من قبل تنظيم داعش، الذى نفذ جميع الهجمات الخمس فى عام ٢٠٢٣ وكان مسئولًا عن جميع الوفيات الـ٤٢ فى ذلك العام. ووقع سبعة وثلاثون من هؤلاء القتلى فى هجوم على مدرسة لوبيريها الثانوية فى بلدة مبوندوى فى ١٦ يونيو الماضي. ومن بين الضحايا طلاب وموظفون فى المدرسة.

ووجد تقرير معهد التعليم الدولى أن بنين وتوجو سجلتا أيضًا تدهورًا كبيرًا ومستمرًا فى درجاتهما فى عام ٢٠٢٣، مدفوعًا بانتشار النشاط الجهادى المتطرف من منطقة الساحل المجاورة. نُسبت جميع الهجمات الـ٣٥ والوفيات الـ٩٠ التى وقعت فى بنين وتوجو فى عام ٢٠٢٣ إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة بما فى ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية فى غرب أفريقيا.