أوكرانيا: أكثر من ألف ضحية للجيش الروسي في الحرب خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس 2 مايو 2024 أن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية في الحرب الأوكرانية تشمل مقتل وإصابة 1030 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها أن إجمالي ضحايا الجيش الروسي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير 2024 إلى اليوم ارتفع إلى 470.870 جنديًا في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأشار بيان الأركان الأوكرانية إلى أن خسائر روسيا شملت أيضا 7332 دبابة، و14096 مركبة قتالية مدرعة، و16224 مركبة وخزان وقود، و12044 نظام مدفعية، و1053 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و784 نظام دفاع جوي، و348 طائرة، و325 مروحية، و9561 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.