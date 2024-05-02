الزمالك بمعنويات مرتفعة أمام البنك الأهلى.. وغياب شيكابالا

يستضيف فريق الزمالك فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، نظيره البنك الأهلى، وذلك على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مساقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة، حصدها من 13 جولة خاضها فى المسابقة حتى الآن، حقق الفوز 6 مبارايات وتعادل فى 3 مواجهات ، وتعرض للهزيمة فى 4، وتم تأجيل 6 جولات بسبب المشاركات الدولية.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ 15، برصيد 18 نقطة، وذلك من خلال 19 جولة خاضها، حقق الفوز فى 5 منها، وتعادل فى 3، وخسر فى 11 مباراة.

ويغيب قائد الكتيبة البيضاء محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية قبل لقاء دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما تغيب بعض الأسماء عن الزمالك فى مواجهة اليوم يأتى على رأسها التونسي سيف الدين الجزيري لتراكم البطاقات بجانب الحارس محمد صبحي للإصابة.

وتتدخل الكتيبة البضاء اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تغلب في غانا على دريمز بثلاثية نظيفة، أهلته لنهائى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة صحوته في مسابقة الدوري وتكرار الفوز على البنك الأهلي، بعدما فاز عليه فى الدور الأول بهدفين لهدف.