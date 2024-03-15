شباب الدقهلية تنفذ ورشة عمل تدريبية لإعادة التدوير للاحتفال برمضان

نفذت شعبة أندية المناخ والبيئة بمركز شباب ميت سويد التابع لإدارة شباب بني عبيد فى محافظة الدقهلية اليوم الجمعة ورشة عمل تدريبية لإعادة التدوير لصنع مجسمات للاحتفال بشهر رمضان المبارك، بمشاركة أعضاء شعبة المناخ والبيئة بالمركز.

جاء ذلك بإشراف غاده علي عبد الخالق، وبحضور آية محمود مدربة الشعبة، و ابراهيم عمريه المدير التنفيذي بالمركز، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب، وإشراف محمد طوسون رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت سويد.

فيما تهدف الورشة التدريبية إلى استخدم الأدوات القديمة، وإعادة تدويرها لإظهار جمال فن الهاند ميد والمجسمات، احتفالا بشهر رمضان المبارك، واستخدامها لعمل عدة مجسمات تعبر عن الفولكلور المصرى الشعبى، الذى نتمسك به حتى يومنا هذا وسط التكنولوجيا والتقدم العلمى فى الفنون".

كما يأتي تنفيذ الورشة التدريبية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتحت إشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، و محمد ذكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد، و ميادة سويلم مسئول ومتابع شعبة المناخ والبيئة بالمديرية.

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