قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة تؤكد ثبات الجهود المصرية لوقف الحرب بغزة

قالت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده أكاديمية الشرطة فجر اليوم جاءت مبشرة بانفراجه اقتصادية في الفترة القادمة، وذلك بعد اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاقتصاد الوطني وتغذيته بروافد استثمارية جديدة قادرة على مواجهة حالة التضخم وتوفير العملة الصعبة وضخ احتياطي نقدي، مما سيساهم في خفض كبير في أسعار السلع والمنتجات.

وأكدت شرشار، في بيان لها، أن الرئيس كان حريص على طمأنة المصريين بتوافر السلع الغذائية، والتأكيد على التصدي لأي محاولة من التجار باحتكار أي سلع من السلع الأساسية، وتطبيق القانون بحزم، لافتة أن كلمة الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية على مقربة شديدة بأولويات الشارع المصري واحتياجات المواطنين، لا سيما في ظل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ولفتت شرشار، إلى أن تطرق الرئيس خلال كلمته لحرب غزة، إشارة قوية للعالم بأن مصر لم تهدأ في موقفها واتصالاتها المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة وضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته كاملة تجاه التنديد بجرائم جيش الاحتلال ووقف الحرب الشنيعة ضد الإنسانية.

وأضافت أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعمها لأشقائها في قطاع غزة وستظل تؤكد أن أي حل للقضية الفلسطينية لن يكون بدون الاعتراف اولا من قبل المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطين المستقلة، مشيرا إلى أن مصر من الدول التي لم تتراجع عن موقفها وتظل حتى الآن تبحث سبل وقف الحرب هناك على خلاف كافة الدول التي تحدثت فترات بداية الحرب وهدأت، لافتة أن مصر مستمرة في دعمها لحين وقف إطلاق النار واللجوء لمائدة التفاوض التي لن تنجح بدون الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.