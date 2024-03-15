مباحث القاهرة تضبط 5 عاطلين بحوزتهم حشيش و15 قطعة سلاح نارى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما 1.5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة.

وضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما بندقية خرطوش – 2.2كيلو جرام لمخدر الحشيش. كما ضبط عاطل - له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 12 فرد خرطوش – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.