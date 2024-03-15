قناة عبرية: المقاومة تُطالب بالإفراج عن 100 أسير فلسطيني من الكبار مسجونين مدى الحياة

الجمعة 15/مارس/2024 - 11:21 ص

قالت القناة 12 الإسرائيلية العبرية، إن حركة المقاومة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن ما لا يقل عن 100 أسير فلسطيني من الكبار، والذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة خلال صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت القناة الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، أن ورقة حركة حماس أكدت أنه إذا تمت المرحلة الأولى ثم الاتفاق على موعد للانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزّة، سيتم الإفراج عن كل المخطوفين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.

وتواصل حماس ضغوطها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسري لديها في محاولة لتحقيق أكبر مكاسب في خروج المعتقلين في سجون الاحتلال.