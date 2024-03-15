السيسي: الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة مخيفة جدًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جميع المنشآت الخدمية والتي تعد العمود الفقري لقطاع غزة تم تدميرها خلال الحرب، لافتًا إلى أن الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة “مخيفة جدًا”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء تفقد أكاديمية الشرطة، أنه حاليًا يتم العمل على إيقاف نزيف البشر والمنشآت الذي يشهده القطاع، بجانب السعي لإدخال أكبر حجم من المساعدات.

وأكد الرئيس، أن الحرب في غزة مستمرة للشهر الخامس، وأن هذه المدة كثيرة، ومصر تحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في القطاع، حتى نحمي ويتم إنقاذ الأهالي في غزة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أثناء التواجد بأكاديمية الشرطة فجر اليوم، أن هناك أكثر من 30 ألف استشهدوا ثلثيهم من النساء والأطفال، وهناك أكثر من 70 ألف مصاب، وهناك 70% من القطاع دمرت المنشآت به.