توافر السلع الغذائية وإقامة دولة فلسطينية.. أبرز رسائل السيسي من أكاديمية الشرطة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، ووجه الرئيس السيسي التحية لطلبة الأكاديمية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وهنأ الرئيس السيسي الحضور، مؤكدا حرصه على هذه الزيارة مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين، كما تابع الرئيس سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية خطوات لتحسين الاقتصاد المصري، لذلك نحاول أن نكون على الطريق الصحيح بشأن الملف الاقتصادي.

وأضاف السيسي: “بطمن الناس إن الأمور ماشية ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية”.

ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة قائلا: “لو تحقق ممكن يكون عزاءنا فيما حدث من انتهاكات خلال الشهور الماضية”.

وأضاف الرئيس السيسي: "بقول دايمًا إنه يكون فيه دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع: “إقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب للدولة الإسرائيلية ويكون فيه فرصة يعيشوا في بلدهم بكرامة ويديروا أمورهم بالشكل اللي هم يرتضوا بيه”.

كما حذر الرئيس السيسي من أي أعمال عسكرية برفح الفلسطينية قائلا: “كتير 5 شهور على العنف والقتل، بنحاول بكل جهد مخلص للوصول إلى وقف إطلاق النار حتى ننقذ أهلنا في غزة خاصة الأبرياء”.

وأوضح السيسي أن من 60 إلى 70% من البنية التحتية لقطاع غزة تم تدميرها خلال الحرب.

وأفاد الرئيس بأن الأرقام التي نحتاجها لإعادة إعمار قطاع غزة مخيفة لكن بنحاول إيقاف هذا النزيف، ونسعى لإدخال أكبر قدر من المساعدات.

