ننشر كلمة الرئيس للطلبة خلال تفقده لأكاديمية الشرطة

عرضت قناة “إكسترا نيوز” مقطع فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، وأجرى حوارا مع الطلبة المستجدين.

وفي بداية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بالطلاب، ووجه لهم التهنئة بشهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس: إنه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة، وما يسمعه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير الأكاديمية، عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلاب أكاديمية الشرطة، ووجه لهم التهنئة بشهر رمضان المبارك، وقال إنه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة، وما يسمعه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير الأكاديمية، عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

وأضاف الرئيس السيسي: لن أنسى أن أقول لكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وأيضًا لأشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير، وكل سنة والجميع طيب وبخير.