الأهلي يواصل التدريبات اليومية استعدادا لمواجهة سيمبا

يواصل فريق الأهلى تدريباته على ملعب التتش، اليوم الجمعة، بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها الأهلي 3-4.

ويحصل الفريق على راحة 7 أيام تبدأ من غداً السبت وهي الإجازة التي سوف يستغلها المدير الفني في السفر إلى بلاده لزيارة أسرته مستغلاً فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتواصل الجهاز الفنى للأهلى مع نظيره فى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، من أجل حل أزمة تضارب المباراة الثانية للفراعنة فى الدورة الرباعية الودية والمحدد لها يوم 26 مارس الجارى مع موعد مباراة سيمبا فى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحدد سيمبا التنزاني يوم 29 موعدا مبدئيا لمباراته أمام الأهلى فى تنزانيا فى ذهاب دور الثمانية للبطولة الأفريقية، أى بعد 72 ساعة فقط من مباراة منتخب مصر، علما بأن المباراة ستقام خارج الديار، ويضم منتخب مصر 10 لاعبين من الأهلى.