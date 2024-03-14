ميلان يستعرض قوته على سلافيا براج في الدوري الأوروبي

استعرض فريق ميلان الإيطالي، مساء اليوم الخميس، قوته على مضيفه سلافيا براج، بالفوز عليه بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فورتونا أرينا، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان على سلافيا براج بثلاثية نظيفة، حيث افتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التهديف في الدقيقة 33 من صناعة رافائيل لياو، ثم أضاف روبن لوفتس تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة ثيو هيرنانديز.

وفي الوقت بدل من الضائع، عزز البرتغالي لياو تقدم الروسونيري بهدف ثالث في الدقيقة 45+6 من صناعة بوليسيتش.

ويأتي ذلك، بعدما تلقى توماش هولش لاعب سلافيا براج البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، قلص ماتي يوراسيك الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 84، ليفوز ميلان بثلاثية مقابل هدف.

وكان ميلان، فاز على ملعبه سان سيرو على سلافيا براج برباعية مقابل هدفين، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وبذلك الفوز، كرر ميلان فوزه على سلافيا براج ذهابًا وإيابًا بدور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليتأهل إلى ربع النهائي منتظرًا القرعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غدًا الجمعة.