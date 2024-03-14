أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق ميلان، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره سلافيا براج بملعب فورتونا أرينا، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري أمام الفريق التشيكي، رفقة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويجلس الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على مقاعد البدلاء، إذ يتواجد ياسين عدلي ويونس موسى ولوفتس تشيك أساسيين.

وكان ميلان، فاز على ملعبه سان سيرو على سلافيا براج برباعية مقابل هدفين، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ميلان لمواجهة سلافيا براج

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - يونس موسى - لوفتس تشيك.

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.