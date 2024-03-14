ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل “عتبات البهجة”

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “عتبات البهجة” بتلقي بهجت "يحيى الفخراني" إنذار من الضرائب وسداد مديونية نصف مليون جنيه، ويقرر بهجت مواجهة عبد البديع "هشام إسماعيل".

تعرض لولا "سما أحمد" الراقصة على تيتا "عنبة"العمل معها. يذهب بهجت لعبد البديع ويتهمة بالنصب والسرقة، يحاول عبد البديع تهدئة بهجت دون جدوى.

تحاول نعناعة "جومانا مراد" استعطاف بهجت وتطلب منه دفع نصف مديونية الكفالة لحنفي ويرفض بشدة ويطلب منها إنهاء شراكتهم.

يخبر تيتا أصدقائه بعملة مع لولا الراقصة ويشعرون بتخليه عنهم، يحاول أسامة "أحمد ابو رية" صديق عمر "خالد شباط" إقناعه بالعمل مع فريد "حازم إيهاب" واستغلال قدراته العقلية.

تخبر نعناعة فله "هنادي مهنا" بقلقها من فض الشراكة مع بهجت وتؤكد لها خسارتها، تقنعها فلة باستمرار الشراكه بينهم والاستفادة من علاقات بهجت، تتفاجئ فلة ونعناعة من زيارة حنفي "محسن منصور" لهم.

يجلس بهجت مع لبنى "صفاء الطوخي"و هم يستمعون لغنوة لـ أم كلثوم ويشتكي لها من مشكلة الضرائب وتطمئنه وتطلب منه ترك هذه الامور للمحامي والاستماع لأ أم كلثوم وتفصح له عن حبها له ويؤكد لها ان فرق العمر الكبير بينهم هو سبب عدم إرتباطهم.

تلوم منال "وفاء صادق" زوجها عبد البديع على تصرفه مع بهجت، يذهب بهجت برفقة عرفان "صلاح عبد الله" لسوق الجمعة للتأكد من سرقة التاجر، يواجهه عرفان التاجر باستغلالة.

يصل لجميلة "بسنت أبو باشا"على هاتفها رسالة مفزعة.