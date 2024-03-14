أحمد عمر هاشم: شهر رمضان منحة ربانية (فيديو)

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن فضل الصيام في شهر رمضان الكريم، مضيفا أن شهر رمضان منحة ربانية.

أضاف ، عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، مبينا أن خيرات الله سبحانه وتعالى كثيرة في هذه الشهر الجليل.

كما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أن شهر رمضان أوله رحمة، وأوسَطه مغفرة، وآخِره عتق من النار، مشددا على أهمية التقرب والتضرع إلى المولى عز وجل خلال الشهر الكريم لما فيه من نعم كثيرة، وهو شهر مبارك وعظيم وفرصة لابد أن يغتنمها كل مسلم قبل أن ينتهي شهر رمضان.

