منتخب التجديف يواصل معسكره المغلق بالمقاولون

يواصل المنتخب المصري الاول للتجديف معسكره المغلق بنادي تجديف المقاولون العرب بالجيزه وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية للتجديف بمدينة(بيدو لوجو )خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري .

البطوله تقام في اطار استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطوله كاس العالم للتجديف (المرحله الاولى) والتي تستضيفها مدينه (فارديزي) بايطاليا 12 ابريل المقبل.

وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن محمد طه المدير الفني للمنتخبات الوطنيه للتجديف والكابتن محمد جمعه مدرب الفريق الاول على اختيار افراد الفريق المسافر والمكون من اللاعبين:

عبد الخالق البنا في سباق فردي الرجال.

احمد خالد ومحمد علاء قوطه سباق زوجي مزدوج ، عمر حسام فردي تحت 23 سنه ، واللاعبه غاده محمد ندى فردي سيدات ، وهم افراد المنتخب المصري للرجال المتأهل للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.