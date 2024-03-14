قوافل لمتابعة إدارة العجوزة التعليمية وانتظام سير العمل بالمدارس

تابعت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، سير العملية التعليمية من خلال قافلة تعليمية بإدارة العجوزة التعليمية حيث تفقدت مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – تجريبي – ثانوي عام ".

كان ذلك بحضور أعضاء المتابعة والوحدة المنتجة والتعليم الابتدائى والإعدادي بالمديرية، وبحضور حنان موسي مدير عام إدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد وكيل الإدارة .

حيث توجهت القافلة لمتابعة سير العمل داخل المدارس الإدارة" توفيق الحكيم الابتدائية ،محمود عزمى الابتدائية ،ميت عقبة الابتدائية،الازهار الإبتدائية، اللواء الرسمية للغات ، المهندسين ع.بنين ،العجوزة الرسمية لغات، الاوقاف الثانوية بنات ،الشهيد زياد بكير ، ام المؤمنين ب ، يوسف السباعي ع بنين ، عبد الرحمن الصيرفي ، النصر ب،القدس للتعليم الاساسي ، الكرامة ث بنات ، ابن خلدون ب ، طلعت حرب ب ، 6 أكتوبر ب ، الاورمات ع ث بنات " .

وأصدرت وكيل المديرية و مدير التعليم العام تعليماتها بضرورة إزالة السلبيات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المشكلات التي تعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.