التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" حتى 31 مارس 2024

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" حتي 31 مارس 2024، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن مد موعد التقدم في برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، جاء في ضوء الإقبال الشديد من رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين، وحرص الأكاديمية على مشاركة أكبر عدد من رواد الأعمال والمبتكرين.

وأكد أن برنامج "انطلاق" يهدف إلي تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.