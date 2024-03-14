اختراق المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.. تل أبيب توضح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أن "هدفا جويا مشبوها" دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، بالقرب من بلدة معيان باروخ الشمالية، تم اعتراضه بنجاح بواسطة الدفاعات الجوية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الحادث أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة كفار بلوم القريبة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في مقتل وإصابة المئات من الجانبين.

واندلعت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، بعد 24 ساعة من عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.