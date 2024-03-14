6 شهداء جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب دوار الكويت شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد كبير، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي ، فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد طفلة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأونروا، عن استشهاد موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا، وإصابة 22 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال، مركزًا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.