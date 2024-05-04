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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة (فيديو)

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك شهداء ومصابين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات، ورفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتقاء 32 شهيدًا وإصابة 41 آخرين في 3 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذه المجازر تنوعت بين قصفًا للطائرات الحربية مستهدفة المنازل والطرقات، وبين قصف عشوائي من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للقطاع.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن الطائرات الحربية دمَّرت منزلًا فوق رؤوس من فيه من مواطنين، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قطاع غزة مخيم النصيرات رفح الفلسطينية قصف للاحتلال الإسرائيلي