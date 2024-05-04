رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح ماراثون اتحاد التأمين الخامس

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الخامسة وممثلي ماراثون الاتحاد المصري للتأمين الذي تم تنظيمه بعنوان نجري من أجل صحة أفضل وذلك بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الاعلامي بالهيئة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة المالية وقطاع التأمين المصري.

شهد اللقاء فعاليات متنوعة جميعها تبعث برسالة تؤكد على الاهمية القصوى لممارسة الرياضة واثرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من اخطار الاصابة بالامراض وهي الرسالة التي يعمل دوما اتحاد التامين تحت اشراف ورقابة الهيئة العامة الرقابة المالية على تحقيقها، حيث يؤكد الماراثون على الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة وكفاءة الصحة العامة واثرها على قدرات وكفاءات المواطنين بمختلف المناصب بما يساهم في تصميم سياسات تعزز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقق التنمية الشاملة.

وتخلل الماراثون مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلى والزمالك انتهى بنتيجة التعادل ٥-٥، بمشاركة الدكتور محمد فريد ريئس هيئة الرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس اتحاد التامين، ومن اللاعبين على سبيل المثال لا الحصر الكباتن ممثلين النادي الاهلي ، شريف عبد المنعم، محمد عمارة-محمد فاروق-هادي خشبة،هشام حنفي-وليد صلاح الدين، ومثل فريق الزمالك الكباتن، هشام يكن - خالد الغندور- جمال حمزة - تامر عبد الحميد.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضورأن تنظيم الماراثون يتزامن مع حدث هام يتوقع أن يحدث طفرة في نشاط التأمين المصري وهو موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الموحد والذي يتضمن العديد من النقاط الهامة التي تعمل على تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى لأول مرة مثل التأمين الزراعية.

وأشاد الدكتور فريد بمشاركة القادرون باختلاف، بالماراثون واهتمام المنظمين من الاتحاد المصري للتأمين بأن يتضمن برنامج الماراثون فعاليات خاصة لهم وهو ما يؤكد على دور قطاع التامين الحيوي تجاه تنمية المجتمع.

ومن جانبه، وجه علاء الزهيري الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم ومشاركتهم في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد كما وجه الشكر لكافة المشاركين والجهات الراعية الماراثون.

وأكد علاء الزهيري أن تنظيم الماراثون يأتي ضمن مساهمات الاتحاد وقطاع التأمين في المسئولية الاجتماعية من خلال التوعية بأهمية رياضة الجري للصحة، ونشر مفهوم البيئة النظيفة، والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي، بينما تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام في تحسين حياة الأشخاص والوقاية من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.

كما تم عقد محاضرات توعوية من الجمعية المصرية لأمراض القلب ومؤسسة بهية عن الكشف المبكر لأمراض القلب وسرطان الثدي