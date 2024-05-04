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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب "تربية رياضية قناة السويس" ينتهون من امتحانات العملي والشفوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استانف طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، أداء امتحاناتهم العملية والشفوية، كما أعلن الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، في تقرير خاص حول اختبارات مقرر الجمباز، أن 282 طالبا أدوا اختبار الجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية بالمستوى الأول، فيما أدى 217 طالبة بالمستوى الثاني اختبار الجمباز الإيقاعي والتي أظهرت خلالها الطالبات مهارات متنوعة في الجمل الحركية التي تم تقديمها بمصاحبة الموسيقى حيث شكل كل خمس طلاب مجموعة باستخدام الشريط والكرة.

كما سيؤدي هذا الأسبوع طالبات المستوى الأول وعددهم 245، الامتحان بمقرر الجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية.

أُجريت الاختبارات بإشراف تنفيذي الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد كمال بقسم التمرينات و الجمباز أستاذ مقرر الجمباز الفنى ومقرر الجمباز الإيقاعي.

يُذكر أن الاختبارات العملية لكلية التربية الرياضية تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الاختبارات العملية التعليم والطلاب الجمباز الإيقاعي الدكتور ماجد العزازي المستوى الثاني جامعة قناة السويس