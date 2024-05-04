محافظ المنوفية يحيل 37 من المتغيبين بمستشفيات الرمد والحميات للتحقيق

السبت 04/مايو/2024 - 03:14 م

أحال اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 23من العاملين بمستشفيات الرمد والحميات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى مسبق وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

حيث تفقد محافظ المنوفية غرف الطوارىء والعيادات الخارجية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد ، وحرص على زيارة الأسر الفلسطينية المصابة للاطمئنان عليهم ،موجهاُ بتقديم الرعاية الطبية ومؤكداً على دعمه الكامل ، كما أحال محافظ المنوفية 14 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

كما تابع محافظ المنوفية إنتظام المنظومة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، حيث تفقد غرف العناية المركزة والعمليات واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية ، وفي لفتة طيبة أمر محافظ المنوفية بتخصيص كشك بقرية أم خنان بنطاق مركز ومدينة قويسنا لمريض أجرى عملية تثبيت فقرات كمصدر ثابت له ولأسرته بناء على طلبه .

وشدد المحافظ على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال فترة الاجازات والاعياد مع حالات الطوارىء والمترددين ، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواريء لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن هناك لجان ميدانية مستمرة للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة فضلاً عن إلغاء الراحات والأجازات خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وسرعة إيجاد الحلول العاجلة حيالها.