القرص الملعون.. قرار من النيابة في واقعة العثور علي جثة سيدة بأطفيح انتحرت بحبة غلال





فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقا موسعا في واقعة وفاة سيدة داخل مستشفى، بعد إدعاء تناولها مادة سامة بنطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة، وكشفت التحقيقات أن السيدة أنهت حياتها بتناول حبة الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات مع زوجها، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أهلية السيدة المتوفاة، وأكدوا ما جاء بالتحقيقات، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة، فصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها لذويها.

وكان أن تلقى المقدم عبد الحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد استقبال ربة منزل مصابة بحالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة وتوفيت خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ و بالفحص و بالتقابل مع أسرة المتوفاة أفادوا باقدامها على إنهاء حياتها لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات مع زوجها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.