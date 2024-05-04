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السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

أندريه زكي: الرئيس السيسي يعمل بقوة لتحقيق آمال المصريين وسط تحديات جسام بالمنطقة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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وجه الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي كل ما يبذله من جهود ومساع في سبيل نهضة بلادنا العزيزة مصر.

وأضاف “زكي” خلال الكلمة التي ألقاها باحتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة، اليوم السبت، أنه يثق أن الرئيس السيسي يعمل بقوة لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم، وهذا ما تجلي في السعي للنهوض باقتصاد البلاد والعبور به وسط تحديات جسام تحيط بكل دول المنطقة وتؤثر علي الجميع .

وتابع “زكي”: نري بشائر الخير والأمل في المرحلة القادمة، ونعمل جميعاً صفا واحدا خلف قيادة بلادنا الحكيمة بكل جهد لعبور هذه التحديات وبناء بلادنا الغالية.

واكد  القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، دعمه لموقف الدولة المصرية بشأن الأحداث في غزة، وندين كل أشكال العنف العسكري ضد المدنيين الفلسطينيين، والذي أرآق دماء الأبرياء من دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية، ونؤكد علي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه.

واختتم الدكتور القس أندرية زكي، كلمته، بأنه يصلي من أجل بلادنا ولاجل امنها وازدهارها وسلامتها، ونصلي لله كل يوم من أجل سلام المنطقة واستقرارها.

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