هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان ونركز في مفاوضاتنا على الصمود

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان ، وحركة حماس تركز في مفاوضاتها على الصمود وإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني .

كما أضاف هنية ، أن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل ، إذا تخلت حكومة إسرائيل عن تعنتها، وأشار إلى أن، الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف الحرب في غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة، واليوم الخميس، استشهدت طفلة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظروا وصول المساعدات عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأونروا، باستشهاد موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا، وإصابة 22 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال، مركزًا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.