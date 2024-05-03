أستاذ علاقات دولية: جھود مصر في دعم القضية الفلسطينية غير مسبوقة عالميا

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما قامت به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية لم تقم به أي دولة في العالم على كافة المحاور، سواء تاريخيًا أو في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" على شاشة "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي شدد في عام 2014 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضررة تنفيذ حل الدولتين۔

وتابع: القاهرة تقوم بكل الجهود لإنفاذ المساعدات، كما أن القاهرة قدمت 87% من المساعدات الإغاثية التي دخلت قطاع غزة، وباقي دول العالم قدموا 13% فقط.