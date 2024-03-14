الفنان ماجد المصري لـ«البوابة نيوز»: الدراما الخليجية تنافس وبقوة منذ سنوات

خلال حواره مع «البوابة نيوز» يفتح الفنان ماجد المصري قلبه ويتحدث عن أعماله التي يخوض بها السباق الرمضاني هذا العام. من ضمن هذه الأعمال يخوض الفنان ماجد المصري البطولة المطلقة من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

كيف ترى الدراما الخليجية.. وهل تنافس بقوة الدراما المصرية والتركية والسورية؟

الدراما الخليجية بكل تأكيد تنافس وبقوة منذ سنوات، ولها نجاحات كبيرة ونجوم ونجمات اشتهروا خلال السنوات الماضية من خلال أعمال كانت تطرح أهم القضايا والمشكلات التي تدور في المجتمع الخليجي ولهذا السبب نجحت أسماء كثيرة، خصوصا النجوم والنجمات المتواجدين دائما في كل عام.

وعلى سبيل المثال النجمة الكبيرة "هدى حسين" التي تألقت في أعمال كويتية خليجية مميزة وأحبها وعشقها جمهور الخليج والوطن العربي من خلال أعمال مميزة بها في الدراما لذلك الدراما الخليجية في حالة انتشار واسعة هذا العام وكل الأعوام السابقة.