دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بروسيا دورتموند أمام إيندهوفن

أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة إيندهوفن في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند، مساء اليوم الأربعاء.

اختار تيرزيتش تشكيلًا هجوميًا يتضمن 3 لاعبين في خط الهجوم، مع الاعتماد على سرعة جادون سانشو وكريم أديمي في اختراق دفاع إيندهوفن.

عاد ماتس هوملز إلى خط الدفاع بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، ويعتمد على إيمري تشان وسيباستيان هالر في خط الوسط للتحكم في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: ماتس هوملز، نيكو شلوتيربيك، رافائيل جيريرو

خط الوسط: إيمري تشان، سيباستيان هالر، جود بيلينجهام

خط الهجوم: جوليان براندت، كريم أديمي، جادون سانشو

يدخل بروسيا دورتموند المباراة بفرصة جيدة للتأهل للدور ربع النهائي، حيث تعادل في مباراة الذهاب على ملعب "فيليبس" بنتيجة 1-1، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان التأهل للدور ربع النهائي.

