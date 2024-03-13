حسام حسن يبدأ معسكره بجلسة مع لاعبي الفراعنة

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب إجتماع مع اللاعبين في حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على هامش معسكر المنتخب المقام بالقاهرة استعدادا للدورة الودية المقرر إقامتها بمصر بمشاركة منتخبات نيوزيلندا و تونس و كرواتيا ، والتي تستضيفها مصر.

وجه جمال علام في بداية حديثه التهنئة للجهاز الفني للمنتخب بتولي مهمة تدريب الفراعنة و أنه يثق في الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق امال وطموحات المصريين في البطولات والاستحقاقات المقبلة، وبناء فريق قوى ، وأن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً على توفير جميع متطلبات المنتخب .

كما رحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين والتأكيد على أن مصر تستحق الأفضل ورفع إسم المنتخب عاليا في المحافل الدولية و هذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق، وأن باب المنتخب مفتوح للجميع و من يبذل قصارى جهده ، وضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة .

طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر من اللاعبين عقب ترحيبه بهم ضرورة بذل قصارى جهدهم و إعادة هيبة إسم منتخب بلدهم ، وأن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتصحيح صورة المنتخب و إسعاد الشعب المصري ، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ ٢٠١٠ ، و أن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل والذي يستحق قميص المنتخب.

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