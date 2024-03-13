فيفي عبده: أعترف بالزواج العرفي وبعتبره فترة خطوبة

أعربت الفنانة فيفي عبده عن رفضها القاطع لفكرة الزواج من رجل متزوج، مؤكدة أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية لأي رجل، حتى لو كان زوجها المستقبلي ثريًا أو مشهورًا.

وأوضحت «عبده» خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لا ترغب في معرفة أي تفاصيل عن زواج زوجها الأول أو عن مشاكله العائلية، قائلة: "مقدرش أكون زوج تانية ولو هو متجوز أنا مشوفهاش ولا اعرفها ولا عايز اعرف حاجة".

وأضافت أنها فى حال معرفتها بأن زوجها متزوج قبلها تطالبه بعدم نقل أي تفاصيل أو مشاكل لها، متابعة: "أنا مش بدور على الراجل ولكن هو اللي بيدور عليا ومتسمعنيش أي مشكلة لحد ولا عايزة اعرف غير انك رجلي وجوزي".

وصرّحت الفنانة فيفي عبده بأنها تعترف بالزواج العرفي، وتعتبره بمثابة فترة خطوبة قبل الزواج الرسمي، موضحة أنها لا تسمح لأي رجل بلمسها قبل الزواج الرسمي، حتى لو كان الزواج عرفيًا.

كما أكدت فيفي عبده على أن جميع زيجاتها كانت من رجال محترمين، وأنها كانت محظوظة في زيجاتها.