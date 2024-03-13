الأمن يضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ50 مليون جنيه فى المنوفية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، القبض على 3 أشخاص في محافظة المنوفية، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وبحسب بيان من وزارة الداخلية، قام المتهمون بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الملابس، ثم قاموا بإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.

وأكدت الوزارة، أنه قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.