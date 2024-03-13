رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى وفد منطقة قنا الأزهرية

استقبل الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى وفدا من منطقة الأزهر الشريف بقيادة الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية وابو الحسن امين مدير الشئون الادارية بالمنطقة الازهرية والدكتور مختار رمضان على مدير مكتب رئيس الادارة المركزية و رمضان نصر حسانين بمنطقة وعظ قنا بحضور الدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ عبد الرازق حسين قائم بعمل امين مساعد الجامعة .

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى أن اللقاء جاء في اطار التعاون مع الازهر الشريف وحرصا على القاء الضوء على دور الازهر الشريف ورسالته الهادفة في نشر الثقافة العربية والاسلامية والتعريف بتراث الازهر الشريف على مدى اكثر من الف عام .

وأهدى الوفد نسخ الى المكتبة المركزية بالجامعة تتضمن 106 مجلد من مجلة الازهر الشريف وعدد 28 مجلد من فهرس مخطوطات مكتبة الازهر بالإضافة الى 8 مجلدات من معلمة المناهج الازهرية

وثمن رئيس جامعة جنوب الوادى الدور الذى يقوم به الازهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير في كافة انحاء العالم .

وعبر الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال.