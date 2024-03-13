ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى وفد منطقة قنا الأزهرية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

استقبل الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى وفدا من منطقة الأزهر الشريف بقيادة الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية وابو الحسن امين مدير الشئون الادارية بالمنطقة الازهرية والدكتور مختار رمضان على مدير مكتب رئيس الادارة المركزية و رمضان نصر حسانين بمنطقة وعظ قنا  بحضور الدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ عبد الرازق حسين قائم بعمل امين مساعد الجامعة .
وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى  أن اللقاء  جاء في اطار التعاون مع الازهر الشريف  وحرصا على القاء الضوء على دور الازهر الشريف ورسالته الهادفة في نشر الثقافة العربية والاسلامية والتعريف بتراث الازهر الشريف على مدى اكثر من الف عام .

 وأهدى الوفد نسخ الى المكتبة المركزية بالجامعة تتضمن 106 مجلد من مجلة الازهر الشريف وعدد 28 مجلد من فهرس مخطوطات مكتبة الازهر  بالإضافة الى 8 مجلدات من معلمة المناهج الازهرية 
وثمن رئيس جامعة جنوب الوادى الدور الذى يقوم به الازهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير في كافة انحاء العالم .
وعبر الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الفكر الوسطي المستنير المنطقة الأزهرية المكتبة المركزية رئيس جامعة جنوب الوادى منطقة قنا الأزهرية